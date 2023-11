La definizione e la soluzione di: Si attraversa per entrare in una casa o un negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INGRESSO

Significato/Curiosita : Si attraversa per entrare in una casa o un negozio

Riferimento. la casa di carta (la casa de papel) è una serie televisiva spagnola ideata da álex pina, trasmessa inizialmente dall'emittente antena 3 e in seguito... Riferimento. ladi carta (lade papel) èserie televisiva spagnola ideata da álex pina, trasmessa inizialmente dall'emittente antena 3 eseguito... L'atrio nell'architettura è un ampio spazio aperto collocato all'interno di un edificio, in genere ad uso pubblico (civile o religioso) o comunque di rappresentanza. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si attraversa per entrare in una casa o un negozio : attraversa; entrare; casa; negozio; attraversa sia Parigi sia la sua periferia; La catena che attraversa la Bulgaria; attraversa la Savoia; attraversa la strada sulle strisce; attraversa l Arno nel centro di Firenze; attraversa sulle strisce; Una trappola per entrare in contatto con i malviventi; Servono anche a entrare ; Non vi potè entrare Mosè; Lo varcavano i morti per entrare nell Ade; Dare colpetti alla porta prima di entrare ; Si fa entrare dalla finestra; Una casa aeronautica svedese; Gli ambienti di una casa ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio; La casa editrice italiana di Harry Potter; Storica casa discografica inglese; La casa al centro d un parco; Un negozio con le macchine a gettone; Il negozio con chiodi e viti; Era indispensabile per aprire un negozio ; Elegante negozio di sartoria; negozio con aghi e bottoni; Ha una biblioteca nel negozio ;

Cerca altre Definizioni