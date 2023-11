La definizione e la soluzione di: Atto di rinuncia di un contratto o accordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECESSO

Significato/Curiosita : Atto di rinuncia di un contratto o accordo

di rinunce, come ad esempio la rinuncia a un diritto reale, la rinuncia all'eredità o la rinuncia a un credito. la rinuncia ad un diritto reale è un negozio... , come ad esempio ladiritto reale, laall'ereditàlacredito. laaddiritto reale ènegozio... Il diritto di recesso, in diritto, è la facoltà di una parte che rinuncia alla partecipazione ad un negozio giuridico. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

