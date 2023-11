La definizione e la soluzione di: Arbusto ornamentale mediterraneo con fiori rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLEANDRO

Significato/Curiosita : Arbusto ornamentale mediterraneo con fiori rosa

L'oleandro (Nerium oleander L., 1753 ) è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Apocynaceae, unica specie del genere Nerium. È forse originario dell'Asia ma è naturalizzato e spontaneo nelle regioni mediterranee e diffusamente coltivato a scopo ornamentale.

