La definizione e la soluzione di: Appendice sotto il becco di galli e tacchini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BARGIGLIO

Significato/Curiosita : Appendice sotto il becco di galli e tacchini

Tragopani, galli cedroni, tacchini e uccelli simili. sebbene questa sottofamiglia fosse considerata monofiletica e separata dalle pernici, dai francolini e dalle... Tragopani,cedroni,uccelli simili. sebbene questa sottofamiglia fosse considerata monofileticaseparata dalle pernici, dai francolinidalle... Il bargiglio (plurale bargigli) è un'appendice di carne che presentano alcuni volatili sulla testa e/o sul collo, generalmente di colore acceso. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

