La definizione e la soluzione di: Annullamento di una pena con il perdono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRAZIA

Significato/Curiosita : Annullamento di una pena con il perdono

Genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti"). gli atti compiuti dall'interdetto legale sono annullabili e l'azione di annullamento può essere esercitata... Grazia – il condono, totale o parziale, o la commutazione di una pena

– il condono, totale o parziale, o la commutazione di una pena Grazia – in ambito religioso è una benevolenza che Dio o – nei sistemi religiosi politeisti – una divinità manifesta verso l'essere umano

– in ambito religioso è una benevolenza che Dio o – nei sistemi religiosi politeisti – una divinità manifesta verso l'essere umano Grazia o Eleganza – l'insieme di qualità (bellezza, delicatezza, semplicità) per cui una persona risulta amabile, attraente all'animo o alla vista altrui

o – l'insieme di qualità (bellezza, delicatezza, semplicità) per cui una persona risulta amabile, attraente all'animo o alla vista altrui Grazia – trattamento

– trattamento Grazia – personaggio della mitologia greca

– personaggio della mitologia greca Grazia – in tipografia, "piedini" terminali presenti in alcuni caratteri, quali ad esempio il Times New Roman

– in tipografia, "piedini" terminali presenti in alcuni caratteri, quali ad esempio il Times New Roman Grazia – nome proprio di donna

– nome proprio di donna Grazia – rivista settimanale femminile edita da Mondadori

Isola della Grazia – l'isola di Santa Maria della Grazia, nella laguna veneta, fino a pochi anni fa sede del reparto ospedaliero "malattie infettive" Pagine correlate Grazie Altri peogetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «grazia» Genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti"). gli atti compiuti dall'interdetto legale sono annullabili e l'azione di annullamento può essere esercitata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

