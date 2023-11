La definizione e la soluzione di: Animali velenosi dotati di tenaglie e pungiglione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCORPIONI

Gli scorpioni (Scorpiones C. L. Koch, 1837) sono un ordine di artropodi velenosi della classe degli aracnidi. Ci sono circa duemila specie di scorpioni nel mondo, caratterizzati da un corpo allungato e una coda segmentata che termina con un pungiglione da cui viene iniettato il veleno. È noto che gli scorpioni resistono a dosi molto elevate di radiazioni, quindi sopravvivono anche alle bombe atomiche.

