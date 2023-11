La definizione e la soluzione di: L animale simbolo di lentezza e pigrizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRADIPO

Significato/Curiosita : L animale simbolo di lentezza e pigrizia

pigrizia e lentezza sono malviste. la carità è vista come opera buona. condanna dell'oppressione tra esseri umani, della crudeltà verso gli animali e... sono malviste. la caritàvista come opera buona. condanna dell'oppressione tra esseri umani, della crudeltà verso gli... I bradipi tridattili, il cui nome scientifico è costruito a partire dal greco antico: ßad, bradýs ("lento") e p, poús, quindi «piede lento» (in riferimento alle loro caratteristiche di movimento), sono gli unici membri del genere Bradypus e della famiglia Bradypodidae. I loro parenti più prossimi sono i bradipi didattili, coi quali condividono gran parte dell'habitat. Hanno abitudini solitarie e dormono circa 16-18 ore al giorno. In natura vivono in media 11-12 anni. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

