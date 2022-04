Alti alberi con foglie ovali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alti alberi con foglie ovali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONTANI

Significato/Curiosita : Alti alberi con foglie ovali

Lantana arbusto, con foglie opposte, ovali, fiori odorosi, campanulati di colore bianco, riuniti in cime emisferiche, i frutti sono drupe ovali, rosso-nerastre...

Viene il francese aulne. la parola italiana ontano viene da alnetanus ‘bosco o macchia di ontani’. gli ontani sono alberi, generalmente di piccola taglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

