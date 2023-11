La definizione e la soluzione di: L alieno a Roma in una commedia di Flaiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARZIANO

Significato/Curiosita : L alieno a roma in una commedia di flaiano

Dell'omonima commedia teatrale di ennio flaiano del 1960, a sua volta ispirata a un breve racconto satirico-fantascientifico di flaiano del 1954. fu trasmesso... Astronomia Marziano – relativo al pianeta Marte Fantascienza Marziano – tipo di alieno proveniente dal pianeta Marte Onomastica Marziano – variante del nome proprio di persona Marciano Persone Marziano – vescovo di Siracusa e santo

– vescovo di Siracusa e santo Marziano – vescovo di Tortona e santo Pagine correlate Marciano

