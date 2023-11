La definizione e la soluzione di: Albero affine alla papaya tipico dell America meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BABACO

Significato/Curiosita : Albero affine alla papaya tipico dell america meridionale

Cucina nazionale del laos sono riso glutinoso, il larb e l'insalata di papaya verde. il larb a volte scritto anche laab o laap, è una miscela piccante... Cucina nazionale del laos sono riso glutinoso, il larb e l'insalata diverde. il larb a volte scritto anche laab o laap, è una miscela piccante... Il babaco (Vasconcellea × pentagona (Heilborn) Mabb. ) è un ibrido naturale tra due specie di arbusti affini alla papaya, Vasconcellea pubescens e Vasconcellea stipulata della famiglia delle Caricaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

