La definizione e la soluzione di: Aggettivo con cui ci si riferisce al Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NIPPONICO

Emerito è un aggettivo avente funzione di attributo che si riferisce a una persona che, non esercitando più un determinato ufficio, ne gode comunque dei... Emerito è unavente funzione di attributo chea una persona che, non esercitando più un determinato ufficio, ne gode comunque dei... Il Giappone ( AFI : [ap'pone]; in giapponese Nihon o Nippon , ufficialmente Nihon-koku o Nippon-koku) è uno Stato insulare dell'Asia orientale. Situato nell'Oceano Pacifico, è limitato a ovest dal Mar del Giappone, a nord dal mare di Ochotsk, a est dall'Oceano Pacifico settentrionale e a sud dal Mar Cinese Orientale. È un arcipelago perlopiù montuoso di 14 125 isole, le cui cinque più grandi sono Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku e Okinawa, che da sole rappresentano circa il 97% della superficie terrestre del Giappone. Molte isole sono montagne, alcune di origine vulcanica; la vetta più alta è il Fuji, un vulcano in quiescenza dal 1707. Con una popolazione di circa 126 milioni di abitanti, è l'undicesimo paese più popolato al mondo. La Grande Area di Tokyo, che include Tokyo e numerose prefetture vicine, è la più grande area metropolitana del mondo con oltre 38 milioni di residenti. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aggettivo con cui ci si riferisce al Giappone : aggettivo; riferisce; giappone; Il nome dell Inghilterra che veniva preceduto dall aggettivo perfida; Si possono formare con essere e un aggettivo ; Si ripetono nell aggettivo ; Un aggettivo del pancreas; aggettivo in breve; aggettivo di un ritmo biologico che si ripete più o meno ogni ventiquattro ore; L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola; riferisce a un uditorio; Lo è per i bambini chi riferisce una marachella; riferisce alla Casa Bianca; La locuzione latina che si riferisce a un tempo precedente; Che si riferisce al maggior lago italiano; Ha corso in giappone ; Città del giappone ; Arriva fino al giappone ; Fierissimi guerrieri dell antico giappone ; Fu imperatore del giappone ; Lussemburgo e giappone ;

