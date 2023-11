Agevolare, facilitare

Schieramenti introduce la palla al centro della mischia stessa. allo scopo dila disposizione dei pacchetti di mischia, nel 2007 l'international rugby...

Chamois (pronuncia fr. amwa, Tsamoué in patois valdostano) è un comune italiano sparso della Valtournenche, valle laterale della Valle d'Aosta. È l'unico comune d'Italia, sulla terraferma, non raggiungibile in automobile, ma solo in funivia con partenza da Buisson, a piedi tramite la mulattiera "les Seingles" da Buisson, mediante una strada poderale semi-pianeggiante da La Magdeleine, oppure nell'altiporto con piccoli aeroplani. La circolazione di auto e moto è vietata sul territorio comunale: per questa sua caratteristica e per la particolare attenzione a favorire un turismo a mobilità dolce, Chamois è stato inserito nel consorzio delle Perle delle Alpi.