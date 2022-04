Aerei teleguidati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aerei teleguidati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DRONI

Significato/Curiosita : Aerei teleguidati

Il 21 maggio 1964 si aggiunse una sezione aerei teleguidati (s.a.t.), equipaggiata con ricognitori teleguidati (drone) an/usd-1b (u.a.v. unmanned aerial...

