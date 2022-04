Viviamo nel Ventunesimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viviamo nel Ventunesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SECOLO

Significato/Curiosita : Viviamo nel ventunesimo

Suoi studi sui colpi di stato e le sue tesi sugli attori principali del ventunesimo secolo: le civiltà che tendono a sostituire gli stati-nazione. studiò...

Un secolo (simbolo: sec) è un periodo di tempo la cui durata è di 100 anni consecutivi. un secolo è lungo 10 decenni o 20 lustri. dieci secoli formano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con viviamo; ventunesimo; Tipici della zona in cui viviamo ; Relativi al pianeta in cui viviamo ; Il secolo in cui viviamo ; viviamo nel XXI; Cerca nelle Definizioni