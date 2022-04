Vino bianco veronese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino bianco veronese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOAVE

Un dipinto di paolo caliari detto il veronese del 1563, custodito al louvre di parigi. il 6 giugno 1562 veronese fu incaricato di decorare la parete di...

soave (soàve in veneto) è un comune italiano di 7 169 abitanti della provincia...

