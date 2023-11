La definizione e la soluzione di: Viene letto in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MESSALE

Significato/Curiosita : Viene letto in chiesa

King della sicilia. attualmente in italia la chiesa metodista conta 39 fra comunità e chiese, circa 5.000 membri di chiesa, una decina di opere sociali e... King della sicilia. attualmenteitalia lametodista conta 39 fra comunità e, circa 5.000 membri di, una decina di opere sociali e... Il Messale, nella Chiesa cattolica, è un libro liturgico contenente tutte le informazioni (testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e le rubriche) necessarie al celebrante per la celebrazione della Messa o Eucaristia secondo l'anno liturgico. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viene letto in chiesa : viene; letto; chiesa; viene spiccato per l arresto; viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Così viene detto il superato dalla moda; viene abbrunata in segno di lutto; La figura da interpretare che viene proposta sulle pagine della Settimana Enigmistica; viene dopo acc e voc; Ricevono stando a letto ; Mettersi a letto ; Lasciare il letto ; Fa parte del letto ; Si passano girandosi e rigirandosi nel letto ; Il letto di Françoise; La Dalla chiesa della tivù; Gli appartenenti alla chiesa cristiana del settimo giorno; Un Dottore della chiesa spagnolo; Importante chiesa cittadina; Un immaginetta in chiesa ; Il suo arcivescovo è il capo della chiesa anglicana;

