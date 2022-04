Vibra nel sassofono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vibra nel sassofono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANCIA

Significato/Curiosita : Vibra nel sassofono

Sax (disambigua). il sassofono, saxofono, o, semplicemente, sax, è uno strumento musicale aerofono ad ancia semplice. il sassofono fa parte della famiglia...

L'ancia è una sottile linguetta mobile la cui vibrazione fa suonare gli strumenti a fiato, detti appunto ad ancia. l'ancia battente semplice (famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con vibra; sassofono; vibra re per freddo o per paura; Un celebre vibra fonista jazz statunitense; vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato; Ha un suono vibra nte; L inventore del sassofono ; Inventò il sassofono ; L imboccatura del sassofono ; Nel tamburo e nel sassofono ;