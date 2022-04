La vessazione inflitta dai soldati anziani sulle reclute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vessazione inflitta dai soldati anziani sulle reclute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NONNISMO

Significato/Curiosita : La vessazione inflitta dai soldati anziani sulle reclute

Reggimento di polizia, i cui soldati erano stati uccisi, si rifiutava di mettere in pratica l'esecuzione capitale, e che i soldati del quartier generale in...

Identificazioni in una istituzione totale: il «nonnismo» in caserma (pdf), su enricopozzi.eu. ^ nonnismo a londra: costretto con la forza a mangiare 8... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

