Il verbo indicante un azione che si ripete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verbo indicante un azione che si ripete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ITERATIVO

Significato/Curiosita : Il verbo indicante un azione che si ripete

Principale: grammatica del greco antico. il verbo è la parte variabile del discorso che esprime un'azione ( "io sciolgo") o un modo di essere (eµ "io...

In analisi numerica un metodo numerico iterativo è un tipo di metodo numerico nel quale le successive approssimazioni della soluzione al problema matematico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Un verbo del fonditore; verbo da batraci; Un verbo da alpinisti; Un verbo per chi non ha studiato; Tubazione in derivazione ; Il processo di formazione delle catene montuose; Reazione sdegnosa; La relazione del medico; Lo ripete il duro d orecchi; Lo ripete chi parla di sé; ripete re una romanza; Chi lo sente si ripete ;