Veicoli per i traslochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicoli per i traslochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FURGONI

Significato/Curiosita : Veicoli per i traslochi

Locale dei materiali e non per il relativo trasporto a destinazione. esempi di questo tipo sono i veicoli utilizzati per i traslochi dai piani alti o quelli...

Di serie in mezzo di trasporto merci con poche modifiche esteriori, i furgoni sono progettati appositamente per l'uso a cui sono destinati, prendendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

