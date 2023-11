La definizione e la soluzione di: Vasi come gli orci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIARE

Significato/Curiosita : Vasi come gli orci

Era un contenitore molto grande, ma vi erano anche orci di dimensioni minori, perlopiù usati come brocche. con lo stesso termine s'indicava infine anche... Era un contenitore molto grande, ma vi erano anchedi dimensioni minori, perlopiù usatibrocche. con lo stesso termine s'indicava infine anche... La Piana delle Giare è un territorio comprendente una serie di circa 90 siti archeologici. Si trova nell'altopiano di Xiangkhoang, situato nell'omonima provincia di Xiangkhoang, nel Laos nordorientale. In tali siti sono disseminate centinaia di giare di pietra arenaria che hanno un'altezza variabile tra i 50 cm. e i 3 m. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vasi come gli orci : vasi; come; orci; vasi cinerari; L isola dei proverbiali vasi ; Pietra per vasi e coppe; I vasi per le cremazioni; Manici di vasi ; Scorre nei vasi sanguigni; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; I preti come papa Francesco; Lo sono gli orci ; orci ; Sono simili agli orci ; Si tengono negli orci ;

Cerca altre Definizioni