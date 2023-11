La definizione e la soluzione di: Si utilizza nel Pronto Soccorso per i casi più critici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALA ROSSA

Significato/Curiosita : Si utilizza nel pronto soccorso per i casi piu critici

All’emergenza sanitaria territoriale infermiere di area critica, proveniente dal pronto soccorso, dal reparto di rianimazione o dal 118. deve aver accumulato... All’emergenza sanitaria territoriale infermiere di area, proveniente dal, dal reparto di rianimazione o dal 118. deve aver accumulato... La sala rossa (chiamata anche area rossa o shock room) è un'area del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA), evoluzione del pronto soccorso, dotata di apparecchiature tecnologicamente avanzate e dedicata al trattamento dei pazienti particolarmente critici, e che quindi accedono al DEA con codici ad elevata priorità, tipicamente in codice "rosso". Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si utilizza nel Pronto Soccorso per i casi più critici : utilizza; pronto; soccorso; casi; critici; Stampa artistica che utilizza il blu di Prussia; Consente l accesso a chi utilizza bianche piste; Lo è un tipo di grano la cui farina si utilizza per impastare i pizzoccheri valtellinesi; L arte che utilizza il corpo ing; Lo utilizza chi soffre d asma; Codice numerico che utilizza le cifre 0 e 1; pronto Soccorso; Cosi è un cavallo pronto per una gara di galoppo; È sempre pronto a scattare; È pronto al centro; Un pronto esotico; È sempre pronto a buttarsi in acqua; Pronto soccorso ; Un unità ospedaliera per le emergenze: soccorso ; Quella di soccorso è un reato; Stabilisce la priorità in pronto soccorso fra; Il locale del Pronto soccorso ; Il pronto soccorso gestisce quelle mediche; La qualità dei casi singolari; In Inghilterra indaga sui casi di morte sospetta; Il in certi casi ; Lo sono sovente i casi ; I casi della vita; Segue i casi gen e dat; Lo sono i momenti critici ; Quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese;

Cerca altre Definizioni