Uno sportivo che deve essere leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sportivo che deve essere leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FANTINO

Significato/Curiosita : Uno sportivo che deve essere leggero

Materiale usato per il manto che costituisce la pista deve essere, secondo le normative della world athletics, qualunque superficie che possa accettare i chiodi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fantino (disambigua). un fantino (o jockey in inglese) è chi monta un cavallo da corsa. nell'ippica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sportivo; deve; essere; leggero; Torneo sportivo per professionisti e dilettanti; Brand di abbigliamento sportivo con 3 strisce; Costringe lo sportivo a disertare le gare; Si dice di un torneo sportivo non closed; Chi le fa deve mantenerle; deve essere mantenuta; Il male che si deve scegliere fra due; Colui che deve venire al mondo; Degno d essere osservato; essere uccel di bosco; Può essere a piè di pagina; Può essere fatta anche da Fabio Caressa; Metallo molto flessibile e leggero ; Precipitazione di ghiaccio friabile e leggero ; Sfoderato, ò più leggero ; Un leggero tessuto per abiti; Cerca nelle Definizioni