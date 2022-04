Undici emiliano in Serie C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Undici emiliano in Serie C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGGIANA

Significato/Curiosita : Undici emiliano in serie c

Poi una carriera di undici anni nel verona, con cui ottiene la promozione in massima serie nella stagione 1967-68 e dove — in undici stagioni —, stabilisce...

"reggiana" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi reggiana (disambigua). l'associazione calcio reggiana 1919, meglio nota come reggiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

