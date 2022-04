Una voce dalla stalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una voce dalla stalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NITRITO

Significato/Curiosita : Una voce dalla stalla

In fluidodinamica uno stallo è una riduzione (critica) del coefficiente di portanza dovuto ad un aumento dell'angolo d'attacco di un profilo aerodinamico...

Europea il nitrito di sodio può essere utilizzato solo in miscela con sale, in una concentrazione massima dello 0,0625%[senza fonte]. il nitrito di potassio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

