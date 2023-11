Una tragedia del mare

con presenza di fortissime correnti (è considerato uno dei luoghi più pericolosilitorale) che è stato soventemente teatro dimare...

Il naufragio è la perdita totale di una nave o di un'imbarcazione per cause accidentali cui può far seguito, anche se non necessariamente, la sua completa sommersione. Sono pertanto esclusi gli atti di guerra, per i quali si usa il termine generico "affondamento".