La definizione e la soluzione di: Una provincia e un lago lombardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VARESE

Significato/Curiosita : Una provincia e un lago lombardi

Trentino, è immissario ed emissario del lago d'idro e attraversa la parte orientale della provincia di brescia affluendo nell'oglio in provincia di mantova... Trentino,immissario ed emissario deld'idroattraversa la parte orientale delladi brescia affluendo nell'oglio indi mantova... Varese ( AFI : /va'reze/ o /va'rese/, ; Vares in dialetto varesotto, AFI : [va'rez]) è un comune italiano di 78 301 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una provincia e un lago lombardi : provincia; lago; lombardi; Forma provincia con la Brianza; La provincia piemontese di Nizza Monferrato; Città in provincia di Agrigento; provincia del Sudan; In provincia di Padova; Nota località in provincia di Sondrio; Dà nome a un lago del Lazio; Altro nome del lago d Iseo; Il lago di Genzano; Piccolo lago del Vicentino; Voracissimi pesci di lago ; La regione con il lago Onega; Confinano con i Trentini e i lombardi ; I lombardi concittadini di Severgnini; lombardi del capoluogo; Tra lombardi e Toscani; I lombardi con Palazzo Te; I lombardi abitanti la regione della Franciacorta;

Cerca altre Definizioni