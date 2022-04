Una presa sul televisore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una presa sul televisore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCART

Significato/Curiosita : Una presa sul televisore

Con il televisore tramite il cavo scart risultò anche più semplice, in quanto non necessita di alcuna operazione di sintonizzazione del televisore. i moderni...

La scart (dall'acronimo per syndicat des constructeurs d'appareils radiorécepteurs et téléviseurs, ovvero "organizzazione dei costruttori di apparecchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con presa; televisore; Atteggiamento sprezzante di presa in giro; Un tipo di presa nella lotta; Fu capo di Stato Maggiore nell impresa dei Mille; Non presa in considerazione o non conosciuta; Il sonoro del televisore ; Con l audio nel televisore ; Una lucina del televisore ; Nel televisore e nel cavo; Cerca nelle Definizioni