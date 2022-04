Una manifestazione veneziana in costume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una manifestazione veneziana in costume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : REGATA STORICA

Xviii secolo, rimasto in voga ed indossato anche nel carnevale moderno, è sicuramente la baùta. questa figura, prettamente veneziana ed indossata sia dagli...

La regata storica è un'importante manifestazione sportiva correlata a una rievocazione storica, che ha luogo a venezia lungo il canal grande la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

