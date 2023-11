La definizione e la soluzione di: Una forma di istruzione basata solo sulla memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NOZIONISMO

Significato/Curiosita : Una forma di istruzione basata solo sulla memoria

La memoria a lungo termine (abbreviata in mlt) è definita come quella memoria, contenuta nel cervello, che ha una durata variabile da qualche minuto a... Christian Raimo (Roma, 9 giugno 1975) è uno scrittore, traduttore e insegnante italiano.

