Una che soffre per amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una che soffre per amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GELOSA

Significato/Curiosita : Una che soffre per amore

Vedi amore (disambigua). con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gelosia (disambigua). la gelosia (dal latino zelosus, aggettivo di zelus passando per il greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con soffre; amore; Si dice di cavallo che soffre d asma; Ne soffre chi immette troppa aria in pancia; Chi ne soffre , gira la testa con difficoltà; Chi ne soffre dorme poco; Un amore senza domani; Quella d amore è preferibile a quella di guerra; Legata ad amore nella storia di Apuleio; Il Baglioni che canta Questo piccolo grande amore ; Cerca nelle Definizioni