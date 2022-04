Una causa può esserlo in partenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una causa può esserlo in partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERSA

Significato/Curiosita : Una causa puo esserlo in partenza

Un'attività ricreativa per chi lo pratica, ma può esserlo anche per chi assiste all'evento sportivo in qualità di spettatore. il termine è un'abbreviazione...

persa (in italiano il persiano) è una commedia di tito maccio plauto. il titolo della commedia deriva da una truffa messa in atto da tossilo per affrancare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

