La definizione e la soluzione di: Una bibita dissetante di colore rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRANATINA

Significato/Curiosita : Una bibita dissetante di colore rosso

Ricavare per infusione una bibita dissetante dal sapore gradevolmente aspro e dal colore rosso intenso. l'infuso di carcadè dà appunto una bevanda dal sapore... Ricavare per infusionedal sapore gradevolmente aspro e dalintenso. l'infusocarcadè dà appuntobevanda dal sapore... La granatina (anche detta sciroppo di granatina) è uno sciroppo analcolico, utilizzato per la preparazione di granite e di cocktail, sia alcolici sia di tipo soft drink. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

