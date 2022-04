Tubazione in derivazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tubazione in derivazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SYPASS

Significato/Curiosita : Tubazione in derivazione

Delle tubazioni utilizzate, sia per permettere la derivazione di una o più condotte dall'adduttrice, in questo caso si parla di partitori. in alcuni...

Altre definizioni con tubazione; derivazione; Fa sgocciolare la tubazione ; Otturare una tubazione ; La derivazione linguistica di un vocabolo; Lo sono le persone che evitano qualsiasi cibo di derivazione animale; Una parola di origine o derivazione cinese;