Vi trionfò la storica Lega Lombarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi trionfò la storica Lega Lombarda.

Soluzione 7 lettere : LEGNANO

Significato/Curiosita : Vi trionfo la storica lega lombarda

Combattuta il 29 maggio 1176 nei dintorni della città tra le truppe della lega lombarda e l'esercito imperiale di federico barbarossa. il territorio di legnano...

legnano (afi: /le'ano/, legnàn o lignàn in dialetto legnanese) è un comune italiano...

