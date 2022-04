Si trascorre in libertà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trascorre in libertà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VACANZA

Significato/Curiosita : Si trascorre in liberta

Autore del libro men in green faces. gene wentz nasce in texas nel 1950 e trascorre il resto della sua giovinezza crescendo in california. nel 1968,...

Disambiguazione – "vacanza" e "vacanze" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi rispettivamente vacanza (disambigua) e vacanze (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con trascorre; libertà; Si trascorre in anticamera; Fin troppo rapido nel trascorre re; trascorre sempre fra sett. e nov; Si trascorre ad alta quota; In un film di Luis Buñuel c è quello della libertà ; libertà di giudicare e disporre; Cantava libertà è partecipazione; Difendono le libertà individuali dall autorità statale; Cerca nelle Definizioni