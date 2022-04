Tirare un po il fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare un po il fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Tirare un po il fiato

È un soldato terribilmente pigro e svogliato (la sua tecnica per pulire il cortile consiste nello "spazzare mezza mattonella, tirare un po' il fiato, spazzare...

Ovvero: si galoppa in poche persone portando molti cavalli, si facevano riposare i cavalli stanchi e si usavano subito quelli freschi, si veda per la data...