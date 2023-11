La definizione e la soluzione di: Telone protettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPERTONE

Significato/Curiosita : Telone protettivo

Lo pneumatico (comunemente copertone o gomma) è l'elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l'aderenza del veicolo stesso sulla strada, fermo o durante il moto, determinando assieme al peso complessivo del veicolo e al tipo di fondo stradale il suo attrito sul suolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

