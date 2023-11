Tappeto di giunchi

Ilmantes è un'opera d'arte safavide, attribuita all'iran della seconda metà del xvi secolo e conservato al museo del louvre, a parigi, presso...

La stuoia è un manufatto rustico ottenuto dall'intreccio, legatura o tessitura di fibre. Viene utilizzata in tutti i paesi per molteplici usi: nell'arredamento come copertura di pavimenti, letto, tenda; in cucina per la preparazione di alcuni piatti tradizionali, per il servizio o l'apparecchiatura; in edilizia come incannicciato e copertura.