Si suonano e si cantano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suonano e si cantano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INNI

Significato/Curiosita : Si suonano e si cantano

Un minimo di 3 a un massimo di 6) che cantano tutti e solitamente non suonano strumenti. per questo nei concerti e nella registrazione dei brani sono accompagnati...

Di argomento elevato: patriottico, mitologico, religioso. le raccolte di inni vengono dette innari e sono molto diffuse all'interno della liturgia e della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con suonano; cantano; suonano un piccolo strumento di terracotta; suonano in piazza; I Park che suonano In the end; suonano in chiesa; Gioco di bambini che cantano danzando in cerchio; cantano nelle notti d estate; Parla... mentre gli altri cantano ; Si cantano nei poemi; Cerca nelle Definizioni