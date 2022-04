Ha squadre di sei giocatori in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha squadre di sei giocatori in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALLAVOLO

Significato/Curiosita : Ha squadre di sei giocatori in campo

squadre composte di un numero variabile di giocatori. il 15 gennaio si disputò la prima partita della storia della pallacanestro, fra due squadre di nove...

2019/20, entrambi testi ufficiali della federazione italiana di pallavolo. la pallavolo è presente nel programma dei giochi olimpici estivi dal 1964 ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con squadre; giocatori; campo; Il secondo turno di un campionato a squadre ; Uno sport a squadre ; Impegnano squadre ; I gruppi delle squadre di calcio; Dino e Andrea, ex giocatori di basket; Dipinse I giocatori di carte; È alta quella dei giocatori di basket; La prima linea dei giocatori ; campo di gara usato per gli sport a motore; Il campo con i pampini; campo agricolo lasciato a pascolo; Primeggiare in un campo , distinguersi; Cerca nelle Definizioni