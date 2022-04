Spagnoli che governarono in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spagnoli che governarono in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARAGONESI

Significato/Curiosita : Spagnoli che governarono in sicilia

Di sicilia (disambigua). il regno di sicilia fu uno stato sovrano esistito dal 1130 al 1816, ovvero fino all'istituzione del regno delle due sicilie. costituito...

Altre definizioni con spagnoli; governarono; sicilia; Il burro... degli spagnoli ; Così gli spagnoli chiamano Colombo; Agnese per gh spagnoli ; Città e vino spagnoli ; governarono Milano prima dei Visconti; governarono la Serenissima; Li governarono i Malatesta; governarono Milano; Bella città sicilia na; Andrea __, prolifico scrittore sicilia no; Dolce sicilia no cilindrico; Città sicilia na nota per l attentato a Falcone; Cerca nelle Definizioni