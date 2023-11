La definizione e la soluzione di: Sostenere con passione un atleta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIFARE

Significato/Curiosita : Sostenere con passione un atleta

Il tifo è un fenomeno sociale per cui un individuo, oppure un gruppo, s'impegnano a sostenere con entusiasmo la partecipazione di un atleta o di una squadra... Il tifo èfenomeno sociale per cuiindividuo, oppuregruppo, s'impegnano aentusiasmo la partecipazione dio di una squadra... Nello sport, la wild card è il permesso (detto anche invito) di partecipazione a una gara o competizione accordato ad atleti o squadre che normalmente non ne avrebbero diritto. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sostenere con passione un atleta : sostenere; passione; atleta; sostenere confermare; Dovrà sostenere la tesi; Pesanti da sostenere ; Le date in cui sostenere gli esami universitari; Reticolato per sostenere linee elettriche; Elementi strutturali atti a sostenere e rinforzare; Votati con passione ; Gesù vi pregò prima della passione ; Coltiva la passione per la collezione dei francobolli; La passione di chi va in bici; È più che una passione ; L esagerata passione per tutto ciò che è straniero; Mantengono in forma l atleta ; Lo è l atleta ; L atleta in panchina; È nocivo all atleta ; Simeoni grande atleta ; Un atleta da albo d oro;

Cerca altre Definizioni