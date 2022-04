Sono vicine in Croazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Croazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Sono vicine in croazia

Vedi croazia (disambigua). coordinate: 45°15'n 15°28'e / 45.25°n 15.466667°e45.25; 15.466667 la croazia, ufficialmente repubblica di croazia (in croato...

The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Lo sono le notti fonde; Da principio sono vaghe; sono pari nel gambo; sono doppie in attrezzi; Sono vicine nella steppa; Sono vicine in polemica; Il carciofo le ha vicine ; Sono vicine nel bouquet; Bagna anche le coste della croazia ; Quella del Tersatto si trova a Fiume in croazia ; Regione costiera della croazia ; La sigla della croazia ;