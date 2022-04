Lo sono i prati aspersi di rugiada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i prati aspersi di rugiada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RORIDI

Significato/Curiosita : Lo sono i prati aspersi di rugiada

«sparsa le trecce morbide su l’affannoso petto, lenta le palme, e rorida di morte il bianco aspetto, giace la pia, col tremolo sguardo cercando il ciel»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

