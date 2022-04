Lo sono le notti fonde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le notti fonde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BUIE

Significato/Curiosita : Lo sono le notti fonde

I cieli più ricchi di stelle in assoluto sono quelli dell'emisfero australe, e in particolare le sue notti estive. sarebbe logico invece pensare che...

Disambiguazione – se stai cercando il centro abitato della slovenia, vedi buie del timavo. buie (in croato, veneto, tedesco e talvolta anche in italiano buje, già... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

