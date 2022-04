Lo sono i momenti critici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i momenti critici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIFFICILI

Significato/Curiosita : Lo sono i momenti critici

Altre definizioni con sono; momenti; critici; Generalmente sono più ampi nel doppiopetto; sono vicine nella steppa; Lo sono i visi degli emaciati; Lo sono molti pigiami; Quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese; Nei momenti sono due; Favorevole come certi momenti ; Confusi e movimentati come certi momenti ; Quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese; È proprio del film per i critici cinematografici; La bocciatura dei critici ; Autore di scritti critici e analitici; Cerca nelle Definizioni