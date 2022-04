Sono chiuse dalle montagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono chiuse dalle montagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : VALLI

Khuzdul, è un picco delle montagne nebbiose. insieme al celebdil e al fanuidhol, è la più settentrionale delle tre montagne che sovrastano il reame nanico...

Alida valli, pseudonimo di alida maria altenburger von marckenstein und frauenberg (pola, 31 maggio 1921 – roma, 22 aprile 2006), è stata un'attrice e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sono; chiuse; dalle; montagne; Lo sono i prati aspersi di rugiada; Ne sono famosi esponenti Amado e Carvalho; sono diverse nell amaca; sono uguali in tondo; Il giornalista-scrittore di “Udienza a porte chiuse ”; In tribunale può essere a porte aperte o chiuse ; Sono racchiuse nel mallo; Spalancate, dischiuse ; Si scrolla dalle briciole dopo mangiato; Una pianta dalle belle foglie come il capelvenere; La nascita dei pulcini dalle uova; Mammifero di fiume e lago dalle zampe corte; montagne etiopiche; Formano le montagne ; montagne esplosive; Una lunga catena di montagne ; Cerca nelle Definizioni