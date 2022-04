Di solito è riveduta e corretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di solito è riveduta e corretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISTAMPA

Significato/Curiosita : Di solito e riveduta e corretta

Come "focacce". la strada di swann, traduzione di natalia ginzburg, torino, einaudi, 1946. - versione riveduta e corretta sull'edizione pléiade, collana...

Una ristampa è una nuova tiratura di una medesima edizione. in tale ambito, una ristampa è la riproduzione di materiale di solito precedentemente pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con solito; riveduta; corretta; Insolito e bizzarro; Quella antincendio di solito è posta all esterno degli edifici; Insolito nella conformazione; Si dice di solito che sono due; Può essere riveduta e corretta; riveduta e corretta; Difetto di una corretta vista da lontano; La corretta pronuncia di una lingua; Serve tenerla corretta per evitare mal di schiena; La pronuncia corretta ; Cerca nelle Definizioni