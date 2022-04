Situato all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situato all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTERNO

Significato/Curiosita : Situato all aperto

Altri file su ammasso aperto (en) ammasso aperto, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) ammassi aperti, in seds messier pages...

esterno – ruolo del baseball esterno – ruolo del calcio a 5 esterno – ruolo dell'hockey esterno – luogo nella terminologia cinematografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con situato; aperto; Il maggior lago del Sudamerica, situato a oltre 3000 metri; situato lungo la costa; Che è situato anteriormente ai lobi oculari; situato al di fuori; Fuoco acceso all aperto ; Un attività con le reti in mare aperto ; Tipo di cinema all aperto ; aperto a metà; Cerca nelle Definizioni